В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Розбір польотів
Розбір польотів
Ракеты попали в иракскую военную базу, где находятся войска США, - СМИ
Ракеты попали в иракскую военную базу, где находятся войска США, - СМИ
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Признание Ирана и советский хребет
Признание Ирана и советский хребет
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
Казус Филарета
Казус Филарета
Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
ГлавнаяМир

В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг

Константин Бромберг скончался на 81 году жизни.

В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг
Константин Бромберг
Фото: echo.msk.ru

В США на 81 году жизни скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.

Об єтом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов, передает "Интерфакс-Украина".

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - сообщил он.

Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Известность Бромбергу принесли работы в кино. В 1980 году вышел его фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

Популярной стала и новогодняя киносказка Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.

Среди его работ: "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году режиссёр снял несколько сюжетов детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 90-х годах Бромберг переехал в США, но кинематографом там не занимался.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также