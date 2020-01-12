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"Президент" Абхазии ушел в отставку

В Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

"Президент" Абхазии ушел в отставку
Рауль Хаджимба
Фото: kavkaz-uzel.eu

"Президент" самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба согласился уйти в добровольную отставку. Как сообщает "Эхо Кавказа", соответствующее заявление уже подписано и передано представителям оппозиции.

Переговоры с оппозицией проходили при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева.

По информации издания, в посольстве России проходит встреча лидера оппозиции Аслана Бжания с прибывшим в Абхазию помощником президента России Владиславом Сурковым. Ранее Рауль Хаджимба принял решение не встречаться с Сурковым.

Оппозиционный депутат Батал Табагуа вышел к протестующим у президентской резиденции и зачитал документ об отставке Хаджимба. Собравшиеся встретили новость аплодисментами.

Отвечая на вопрос Интерфакса, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах "президента" Абхазии, Хаджимба сказал: "Жизнь покажет".

Между тем, председатель оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба сообщил агентству, что согласно Конституции Абхазии, в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр. Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба.

Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

После этого Рауль Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.

Однако вечером 12 января в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков якобы для встречи с Хаджимбой.

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