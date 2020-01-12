В Германии из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тыс. людей

На западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал n-tv.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", - указано в сообщении.

Власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома.

В целом эвакуировали около 14 тыс. жителей.

Операция по обезвреживанию боеприпасов запланировали на 12 января.

Напомним, ранее возле школы в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны.