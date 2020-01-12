Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
В Карпатах пострадали трое лыжников, у 18-летней девушки случился сердечный приступ
В Карпатах пострадали трое лыжников, у 18-летней девушки случился сердечный приступ
Жители Тегерана вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
Жители Тегерана вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
Розбір польотів
Розбір польотів
ГлавнаяМир

В Германии из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тыс. людей

В частности, пришлось эвакуировать пациентов двух больниц.

В Германии из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тыс. людей
Фото: dpa

На западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал n-tv.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", - указано в сообщении.

Власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. 

В целом эвакуировали около 14 тыс. жителей.

Операция по обезвреживанию боеприпасов запланировали на 12 января.

Напомним, ранее возле школы в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также