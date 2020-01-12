В Ливии силы Хафтара и признанное ООН правительство заключили перемирие

Ливийская национальная армия приостановила боевые действия против сил Правительства национального согласия, признанного ООН. Об этом заявил командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар, передает Reuters.

Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 12 января, в полночь по местному времени.

При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что силы признанного ООН правительства страны, которые противостоят им в районе столицы Триполи, также не будут вести боевых действий.

Правительство национального единства Ливии согласилось на перемирие. Отмечается, что это было сделано в ответ на призывы президентов Турции и России Реджеп Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

По данным турецких СМИ, объявление о прекращении огня было сделано вскоре после телефонных переговоров Эрдогана и Путина, хотя еще несколькими днями ранее стороны отвергли такую инициативу.

Ожидается, что в воскресенье в Стамбул на переговоры прибудет глава правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж.

Напомним, после свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара, экс-соратника Каддафи, поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.