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Власти Ирана завтра назовут причину крушения украинского лайнера

Возможно, признают, что было попадание ракетой из-за "человеческой ошибки".

Власти Ирана завтра назовут причину крушения украинского лайнера
Фото: https://twitter.com/ZMeryame

Власти Ирана в субботу, 11 января, планируют провести пресс-конференцию, на которой объявят свою версию крушения украинского Boeing 737 в окрестностях Тегерана .

Об этом сообщает телеканал CNN.

Заявление по этому поводу состоится после заседания комиссии авиационных катастроф. Представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин аварии украинского самолета.

Иранские чиновники сообщили, что после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии украинского пассажирского лайнера.

Как передает УНИАН, по данным издания Iran International, которое ссылается на несколько источников, Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737. Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

"Несколько источников в Иране сообщили Iran International, что группа экспертов в Иране расследует сообщения о том, что из-за человеческой ошибки ракета попала в самолет вскоре после взлета из аэропорта Имама", - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 января из США поступила информация о том, что самолет МАУ мог быть непредумышленно сбит иранской противовоздушной обороной.

Президент США Дональд Трамп, премьеры Канады Джастин Трюдо и Британии Борис Джонсон, а также высокопоставленные чиновники других стран заявили, что Иран сбил украинский самолет непреднамеренно.

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