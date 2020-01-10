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Итальянский лоукост Ernest Airlines с 13 января прекращает все авиаперевозки

В декабре авиаперевозчику приостановили лицензию.

Итальянский лоукост Ernest Airlines с 13 января прекращает все авиаперевозки
Фото: cfts.org.ua

Итальянский лоукост Ernest Airlines с 13 января прекращает все авиаперевозки.

Об этом сообщает "Авианьюз".

Авиационные власти Италии (ENAC) рекомендовали пассажирам, которые купили билеты на рейсы с 13 января, не приезжать в аэропорт и связаться с перевозчиком для получения дополнительной информации.

Как сообщалось, регулятор принял решение приостановить действие лицензии Ernest Airlines на выполнение пассажирских и грузовых перевозок на основании регламента ЕС №1008 от 2008 года, который содержит общие правила предоставления авиационных услуг в пределах Евросоюза.

29 декабря 2019 года ENAC дал авиакомпании две недели на устранение замечаний и подчеркнул, что санкции не связаны с обеспечением безопасности полетов.

Ernest Airlines были одним из крупнейших авиаперевозчиков между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.

В ноябре 2019 года аэропорт "Жуляны" на сутки останавливал обслуживание Ernest Airlines, объяснив это наличием долгов, однако позже стороны урегулировали спорный вопрос. В середине декабря сообщалось, что на зимний сезон 2019/2020 Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Причиной подобного решения названо "общее снижение пассажиропотока в этот период".

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