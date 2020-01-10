Российский журналист, обвиняемый в клевете на близкого к Путину олигарха, получил убежище в Латвии

В ноябре Александра Шварева заочно арестовали в РФ и объявили в розыск.

Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в России розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на самого журналиста.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - сказал он.

Шварев отметил, что, несмотря на политическое убежище, он намерен продолжить добиваться своего оправдания и прекращения уголовного преследования.

В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста и он был объявлен в международный розыск.

Изначально ему предъявили обвинение в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), затем было возбуждено дело о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ). Дела объединены в единое производство. Первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, второе - в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев вместе с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года "разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к тяжким преступлениям". В частности, претензии вызвали публикации Шварева, в которых тот писал о возможной причастности Усманова к освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, которого задержали после перестрелки.

Напомним, ранее британская разведка подготовила "черный список" из шести олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, среди которых был Усманов.