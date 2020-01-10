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В Конгрессе проголосовали за запрет Трампу на военные действия против Ирана без соглашения

Чтобы резолюция вступила в силу, ее еще должны поддержать в Сенате. 

В Конгрессе проголосовали за запрет Трампу на военные действия против Ирана без соглашения
Фото: EPA/UPG

В США Палата представителей приняла резолюцию об ограничении способности президента Дональда Трампа проводить военные действия против Ирана без соглашения с Конгрессом. 

"За" отдали голос 224 конгрессмена, "против" – 194, передает CNN. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были и республиканцы.

Для того, чтобы документ вступил в силу, за него еще должен проголосовать Сенат. В резолюции содержится призыв к Трампу "прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов для ведения боевых действий в Иране или против него", если Конгресс не объявит о войне или не примет специального законного разрешения на использование ВС США.

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире", а также заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране. Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

8 января американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет

Спустя несколько часов в Иране потерпел крушение украинский самолет МАУ, погибли все 176 человек, которые находились на борту. Иран заявил, что причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета, однако 9 января ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке, а затем и президент Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Британии Борис Джонсон заявили, что Иран мог случайно сбить самолет своей ракетой.

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