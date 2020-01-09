Фото: twitter.com/ZMeryame

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

Фото: irna.ir

После падения самолет охватил огонь, возгорание не прекратилось и на момент прибытия спасателей.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В то же время на иранском телевидении передали, что на борту никто не выжил.

A Ukrainian Boeing 737 has crashed shortly after take-off from Tehran, killing all passengers and crew on board. pic.twitter.com/JdhHqtA9qV — DW News (@dwnews) January 8, 2020

Обновлено 7:30. Позднее в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что весь экипаж и пассажиры погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, 8.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение и упал неподалеку аэрпорта. По информации, которая уточняется, пассажиры этого рейса и экипаж погибли. В Департаменте консульской службы создали оперативную кризисную группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Обновлено 8:15. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. Количество граждан Украины на борту уточняется, всего, по предварительным данным, в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Обновлено 8:47. В пресс-службе СНБО уточнили, что регистрацию на рейс прошли 168, а не 167 пассажиров. Также на борту было 9 членов экипажа.

Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев, он поручил СНБО создать оперативный штаб для расследования трагедии.

Обновлено 9:18. Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправят борт по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших, ожидается соглашение на вылет иранской стороны.

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - призвал он.

Обновлено 9:30. В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Фото: twitter.com/ZMeryame

A Ukrainian jet has crashed near an airport in Tehran, according to Iran's state TV. Here's what we know:



- 180 passengers, crew on board

- Flight was bound for Ukraine

- Crashed shortly after takeoff

More via @business: https://t.co/sJ5p7LytAk pic.twitter.com/5FlySsECab — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

По данным Flight Radar, самолет пропал с радаров в районе города Паранд неподалеку Тегерана.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Обновление 9:57. На разбившемся самолете было 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Это оперативная информация, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

Фото: LB.ua В аэропорту Борисполь разбившийся рейс указан как отмененный

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновлено 10:06. В МАУ сообщили о прекращении рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании сообщили, что последний техосмотр самолет прошел 6 января.

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Обновление 10:41. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока известно о 168 людях на борту. Это: 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Обновление 10:45. Представители МАУ дали брифинг в аэропорту "Борисполь":

экипаж был одним из самых опытных в авиакомпании и, учитывая сложность аэропорта в Тегеране, был усилен дополнительным пилотом. У командира - 11,6 тыс. часов налета, у второго пилота - 7,7 тыс. часов налета, у пилота-инструктора - 12 тыс. часов налета. Вероятность, что они могли допустить ошибку - минимальна;

самолет был выпущен в 2016 году и исправен. Последнюю техническую проверку воздушное судно прошло 6 января, нареканий со стороны пилотов не было;

создана комиссия по расследованию причин крушения.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Евгений Дыхне

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновление 12:21. В связи с катастрофой самолета МАУ украинским авиакомпаниями запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.



В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов попросил не спекулировать на причинах трагедии: "Определенные СМИ уже дают собственные оценки, появилось большое количество специалистов, которые делают выводы. Мы бы попросили беспристрастно относиться к этому событию, потому что регион сложный, в последнее время там происходят некоторые события".

Обновление 13:16. На сайте МАУ опубликовали список погибших членов экипажа. На борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко. Помимо них, погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Фото: facebook.com/KabminUA

Обновление 15:07. Авиакомпания МАУ опубликовала имена всех погибших пассажиров рейса PS752. Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей до 10 лет.

Обновление 16:25. Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором было принято решение направить в Иран поисково-спасательную группу. В ее состав войдут представители разных ведомств, а также компании МАУ.

Специалисты будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Для идентификации погибших планируется взять ДНК-пробы у их родственников.

Обновление 21:01. Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства.

"Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, в декабре в Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа.

Фото: twitter.com/ZMeryame

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

Фото: irna.ir

После падения самолет охватил огонь, возгорание не прекратилось и на момент прибытия спасателей.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

В то же время на иранском телевидении передали, что на борту никто не выжил.

A Ukrainian Boeing 737 has crashed shortly after take-off from Tehran, killing all passengers and crew on board. pic.twitter.com/JdhHqtA9qV — DW News (@dwnews) January 8, 2020

Обновлено 7:30. Позднее в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что весь экипаж и пассажиры погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании МАУ, 8.01.2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение и упал неподалеку аэрпорта. По информации, которая уточняется, пассажиры этого рейса и экипаж погибли. В Департаменте консульской службы создали оперативную кризисную группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Обновлено 8:15. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на месте трагедии работает украинский консул. Количество граждан Украины на борту уточняется, всего, по предварительным данным, в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Обновлено 8:47. В пресс-службе СНБО уточнили, что регистрацию на рейс прошли 168, а не 167 пассажиров. Также на борту было 9 членов экипажа.

Зеленский прервал визит в Оман и возвращается в Киев, он поручил СНБО создать оперативный штаб для расследования трагедии.

Обновлено 9:18. Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправят борт по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших, ожидается соглашение на вылет иранской стороны.

"Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - призвал он.

Обновлено 9:30. В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

Фото: twitter.com/ZMeryame

A Ukrainian jet has crashed near an airport in Tehran, according to Iran's state TV. Here's what we know:



- 180 passengers, crew on board

- Flight was bound for Ukraine

- Crashed shortly after takeoff

More via @business: https://t.co/sJ5p7LytAk pic.twitter.com/5FlySsECab — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

По данным Flight Radar, самолет пропал с радаров в районе города Паранд неподалеку Тегерана.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Обновление 9:57. На разбившемся самолете было 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Это оперативная информация, обнародованная Советом национальной безопасности и обороны.

Фото: LB.ua В аэропорту Борисполь разбившийся рейс указан как отмененный

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновлено 10:06. В МАУ сообщили о прекращении рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также в компании сообщили, что последний техосмотр самолет прошел 6 января.

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Обновление 10:41. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что пока известно о 168 людях на борту. Это: 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Обновление 10:45. Представители МАУ дали брифинг в аэропорту "Борисполь":

экипаж был одним из самых опытных в авиакомпании и, учитывая сложность аэропорта в Тегеране, был усилен дополнительным пилотом. У командира - 11,6 тыс. часов налета, у второго пилота - 7,7 тыс. часов налета, у пилота-инструктора - 12 тыс. часов налета. Вероятность, что они могли допустить ошибку - минимальна;

самолет был выпущен в 2016 году и исправен. Последнюю техническую проверку воздушное судно прошло 6 января, нареканий со стороны пилотов не было;

создана комиссия по расследованию причин крушения.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Евгений Дыхне

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обновление 12:21. В связи с катастрофой самолета МАУ украинским авиакомпаниями запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.



В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов попросил не спекулировать на причинах трагедии: "Определенные СМИ уже дают собственные оценки, появилось большое количество специалистов, которые делают выводы. Мы бы попросили беспристрастно относиться к этому событию, потому что регион сложный, в последнее время там происходят некоторые события".

Обновление 13:16. На сайте МАУ опубликовали список погибших членов экипажа. На борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко. Помимо них, погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Фото: facebook.com/KabminUA

Обновление 15:07. Авиакомпания МАУ опубликовала имена всех погибших пассажиров рейса PS752. Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей до 10 лет.

Обновление 16:25. Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором было принято решение направить в Иран поисково-спасательную группу. В ее состав войдут представители разных ведомств, а также компании МАУ.

Специалисты будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Для идентификации погибших планируется взять ДНК-пробы у их родственников.

Обновление 21:01. Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства.

"Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе.

Обновление 21:40. Власти Исламской Республики Иран объявили 9 января днем общенационального траура, сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

Соответствующее решение правительство Ирана приняло в связи с гибелью десятков иранцев в давке на церемонии прощания с убитым американскими военными генералом Касемом Сулеймани и 167 пассажиров и 9 членов экипажа упавшего в Тегеране утром 8 января украинского самолета Boeing 737.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о том, что Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака. Запрет вступает в силу с 00:00 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что основной страной расследования крушения самолета МАУ является Иран, поскольку именно на его территории произошла авиакатастрофа.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев пояснил, что Тегеран не должен отдавать кому-то черные ящики, передает Громадське.

Он напомнил, что расследование авиакатастроф регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит они в сотрудничестве многих государств.

"Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Оно также оперативно должно сообщить о катастрофе государству, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО", - пояснил представитель МИД.

Так, кроме главной страны расследования к нему могут присоединиться указанные государства, а также страны, граждане которых пострадали в катастрофе.

Макеев напомнил, что Украина уже заявила о намерении присоединиться к расследованию катастрофы.

Обновление 22:44. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гуттереш выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в Twitter.

"Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генсек выразил соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии.

Обновление 23:58. Поздно вечером 8 января самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Группа была сформирована из представителей высокого уровня. В нее вошли представители 12 учреждений. В целом состав группы насчитывает 45 человек, сообщил Данилов после вылета самолета в Иран.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших в этой катастрофе, но наша главная задача – разобраться, почему это произошло", - цитирует секретаря СНБО Интерфакс-Украина.

Обновление 00:53. Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell предоставили украинцам возможность бесплатно позвонить в Иран в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

"С 8 по 10 января 2020 средства за звонки из сети Киевстар на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок", - сообщает "Киевстар".

В Vodafone в течение нескольких дней обещают вернуть средства, которые были потрачены абонентами Vodafone на голосовую связь в Иране, на входящие звонки и звонки в Украину, а также SМS, в период с 8 по 10 января включительно.

Мобильный оператор lifecell предоставил украинцам бесплатные минуты для звонков в Иран.

"Всем абонентам lifecell в Иране начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах Ирана и в Украине, чтобы они могли связаться с близкими. Кроме того, для абонентов lifecell из любой страны не тарифицируются звонки на круглосуточную горячую линию МИД +38044 238 1657", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре в Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа.