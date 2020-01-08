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МАУ прекращает перелеты в Тегеран

Авиакомпания будет принимать участие в расследовании причин катастрофы. 

МАУ прекращает перелеты в Тегеран
Фото: IRNA

Украинские международные авиалинии прекращают рейсы до Тегерана на неограниченный срок после катастрофы "Боинга-747"

Об этом сообщили на странице МАУ в Facebook. Авиакомпания уточняет точное количество пассажиров на борту.

"Самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран-Киев пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана... Списки пассажиров будут размещены на сайте компании после окончательного подтверждения их пребывания на борту", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что регистрационный номер самолета - UR-PSR, он был произведен в 2016 году и получен МАУ непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января.

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Напомним, в пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. 

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

В СНБО создали оперативный штаб по расследованию причин катастрофы.

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