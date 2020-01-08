За сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины

За сутки 7 января в зоне боевых действий на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны нет.

Противник обстреливал позиции защитников из гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Все два обстрела зафиксированы по нашим позициям неподалеку населенного пункта Васильевка", - уточнили в ведомстве.

С начала суток 8 января боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, за сутки 6 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошло пять обстрелов, ранены двое украинских военных.