На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновлено)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах
Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Оба раза огонь велся неподалеку Васильевки. 

За сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За сутки 7 января в зоне боевых действий на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны нет. 

Противник обстреливал позиции защитников из гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Все два обстрела зафиксированы по нашим позициям неподалеку населенного пункта Васильевка", - уточнили в ведомстве.

С начала суток 8 января боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, за сутки 6 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошло пять обстрелов, ранены двое украинских военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также