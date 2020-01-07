Митрополит Епифаний назвал церкви, которые в 2020 могут признать ПЦУ

Православную церковь Украины в 2020 году могут официально признать несколько церквей. Об этом в интервью "Прямому" сообщил ее глава, митрополит Епифаний.

По его словам, это те церкви, которые публично обсуждают это.

"И румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они дозревают сейчас. И я верю, что они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви", – сообщил митрополит Епифаний.

Он подчеркнул, что в процессе этого будет вестись борьба, она ведется и сейчас.

"Потому что, потерпев поражение, здесь внутри страны можем вспомнить те процессы, которые происходили накануне объединительного собора. Вы слышали из многих источников, что никогда объединения не будет, никогда Украине не получит Томос и признание. То же самое сейчас происходит на международной арене", – пояснил глава ПЦУ.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

ПЦУ официально признали несколько церквей, в том числе, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.