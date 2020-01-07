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В Одессе в общежитии подорвали гранату, пострадали трое

Злоумышленник бросил взрывчатку на кухню, закрыл дверь и сбежал. 

Фото: od.npu.gov.ua

В Малиновском районе Одессы в общежитии 7 января произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей.

Они госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе одесской полиции.

"Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Потом к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время хмельного застолья между мужчинами вновь возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и сбежал", – объяснили правоохранители.  

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Полиция разыскивает подозреваемого, решается вопрос о квалификации ЧП. 

Напомним, в декабре в селе Садки Винницкой области во время ссоры между тремя мужчинами сдетонировала граната, в результате чего погиб один мужчина и еще двое получили ранения.

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