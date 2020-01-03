В Одессе патрульные полицейские поймали и вернули хозяйке четырех лошадей, сбежавших от хозяйки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

"Конфликты, дорожно-транспортные происшествия, домашнее насилие, кражи, нарушение правил дорожного движения - это то, с чем сталкиваются патрульные каждый день, но бывают и такие случаи... Сегодня утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы, патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части", - говорится в сообщении.

Патрульные начали разыскивать владельцев животных. Как выяснилось, женщина - владелица лошадей - уже и сама отправилась их искать. Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом выбежали из двора.

С владелицей провели профилактическую беседу, после которой женщина поблагодарила инспекторов за помощь.

Напомним, в июле одесские патрульные на скаку остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть.