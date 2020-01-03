Різниця є
Різниця є
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
​Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
​Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одессе патрульные поймали четырех сбежавших от хозяйки лошадей

С владелицей животных провели профилактическую беседу.

В Одессе патрульные поймали четырех сбежавших от хозяйки лошадей
Фото: Скриншот видео

В Одессе патрульные полицейские поймали и вернули хозяйке четырех лошадей, сбежавших от хозяйки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

"Конфликты, дорожно-транспортные происшествия, домашнее насилие, кражи, нарушение правил дорожного движения - это то, с чем сталкиваются патрульные каждый день, но бывают и такие случаи... Сегодня утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы, патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части", - говорится в сообщении.

Патрульные начали разыскивать владельцев животных. Как выяснилось,  женщина - владелица лошадей - уже и сама отправилась их искать. Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом выбежали из двора.

С владелицей провели профилактическую беседу, после которой женщина поблагодарила инспекторов за помощь.

Напомним, в июле одесские патрульные на скаку остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также