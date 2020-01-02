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Руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения в трех преступлениях

Он получил взятку от представителя коммерческой структуры в 20 000 грн.  

Руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения в трех преступлениях
Фото: npu.gov.ua/

Руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения о взяточнистве, растрате бюджетных средств и служебной подделке. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской области.

Следствие установило, что за подписание актов выполненных работ с недостоверными данными относительно их объема, руководитель одного из управления Ужгородского горсовета получил взятку от представителя коммерческой структуры в 20 000 грн.   

"Согласно с экспертным выводом, сумма убытков вследствие подписания этих актов составляет 520 000 гривен. Это почти половина от общей суммы договора, который был заключен между коммерческой и государственной структурами", – добавили правоохранители. 

Подозрения объявлены по статьям за присвоение, растрату имущества или завладении ним путем злоупотребления служебным положением; служебную подделку; принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом.

Напомним, чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области задержали на получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг.

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