Руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения в трех преступлениях

Он получил взятку от представителя коммерческой структуры в 20 000 грн.

Руководителю управления Ужгородского горсовета объявили подозрения о взяточнистве, растрате бюджетных средств и служебной подделке. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской области.

Следствие установило, что за подписание актов выполненных работ с недостоверными данными относительно их объема, руководитель одного из управления Ужгородского горсовета получил взятку от представителя коммерческой структуры в 20 000 грн.

"Согласно с экспертным выводом, сумма убытков вследствие подписания этих актов составляет 520 000 гривен. Это почти половина от общей суммы договора, который был заключен между коммерческой и государственной структурами", – добавили правоохранители.

Подозрения объявлены по статьям за присвоение, растрату имущества или завладении ним путем злоупотребления служебным положением; служебную подделку; принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом.

Напомним, чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области задержали на получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг.