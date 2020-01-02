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В Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили двое людей

Конфликт возник на улице возле одного из домов. 

В Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили двое людей
Фото: krapka.club

В Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей произошла драка со стрельбой. 

Конфликт разгорелся возле одного из домов на улице Большая Васильковская, сообщили в пресс-службе столичной полиции

"Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и совершил несколько выстрелов. В результате инцидента двое получили касательные ранения в разные части тела", – объяснили в полиции. 

На месте происшествия изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.  296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, 2 декабря в столичном кафе на улице Антоновича посетители начали стрельбу из травматического оружия, пострадали несколько человек.

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