Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
​У Путина заявили о "форс-мажорных обстоятельствах" с запуском "Северного потока-2"
Різниця є
Різниця є
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону и обменялся новогодними поздравлениями (обновлено)
Ненужная передышка
Ненужная передышка
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ раскрыла очередную попытку вербовки украинца ФСБ России

У жителя Мариуполя требовали деньги за беспрепятственный въезд на территорию РФ к родственникам. 

СБУ раскрыла очередную попытку вербовки украинца ФСБ России
Фото: slovoidilo.ua

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ России.

Мужчину задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий во время совершения ним и его коллегами предпринимательской деятельности", – уточнили в СБУ.

В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию России и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму принуждают граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".

Ранее СБУ заявила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также