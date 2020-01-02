Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ России.
Мужчину задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы, сообщили на странице СБУ в Facebook.
"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий во время совершения ним и его коллегами предпринимательской деятельности", – уточнили в СБУ.
В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию России и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.
Напомним, контрразведчики Службы безопасности установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму принуждают граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".
Ранее СБУ заявила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин.