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Зеленский уволил начальника СБУ в Хмельницкой области

Сергей Харченко занимал эту должность с апреля 2016 года.

Зеленский уволил начальника СБУ в Хмельницкой области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе Зеленского №962.

Харченко занимал данную должность с апреля 2016 года.

Напомним, 14 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил Харченко начальником управления СБУ Хмельницкой области вместо Анатолия Будовицкого.

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