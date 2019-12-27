Зеленский уволил начальника СБУ в Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе Зеленского №962.
Харченко занимал данную должность с апреля 2016 года.
Напомним, 14 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил Харченко начальником управления СБУ Хмельницкой области вместо Анатолия Будовицкого.