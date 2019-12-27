Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
ГлавнаяПолитика

С начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий получил ранение.

С начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что четыре обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а еще пять обстрелов - в районе ответственности группировки "Север".

Напомним, за прошедшие сутки оккупатны 17 раз открывали огонь на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также