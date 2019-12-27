С начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что четыре обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а еще пять обстрелов - в районе ответственности группировки "Север".

Напомним, за прошедшие сутки оккупатны 17 раз открывали огонь на Донбассе.