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Минцифры стремится запускать новую электронную услугу каждую неделю, - министр

Первой автоматической услугой без участия чиновника стал "электронный кабинет застройщика".

Минцифры стремится запускать новую электронную услугу каждую неделю, - министр
Фото: Макс Требухов

Министерство цифровой трансформации Украины стремится каждую неделю внедрять новую цифровую услугу. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы стараемся каждую неделю запускать новую цифровую услугу, недавно мы запустили "Электронный кабинет застройщика", это первая автоматическая услуга без участия чиновника", - отметил он.

Напомним, Минцифры с 21 января 2020 года запустит курсы по цифровизации населения, которые будут сделаны в формате ток-шоу. Эти "образовательные сериалы" будут переведены на украинский, русский, а также на язык жестов. Базовый курс делится на три сезона, и у каждого будет свой ведущий: Ольга Сумская, Надежда Матвеева и Руслан Ханумак.

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