25 декабря глава Офиса президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Вначале журналисты зафиксировали встречу Богдана с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым в ресторане в Печерском районе Киева около 18:00. А около 20:00 того же дня Богдан встретился с Коломойским и его бизнес-партнерами в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace.

Фото: radiosvoboda.org

Опасаясь, что глава ОП, узнав о присутствии журналистов, может выйти через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа.

После этого частную комнату ресторана покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

"Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Коболев комментировать отказался, а Богдан на вопросы журналистов не ответил", - резюмировали журналисты.

Напомним, до назначения в Администрацию президента Богдан был адвокатом Коломойского.

После назначения в Офис президента Богдан заявил, что остановил свою адвокатскую лицензию.