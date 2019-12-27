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"Формулу Штайнмайера" могут трансформировать, - "Слуга народа"

Трансформация "формулы Штайнмайера" возможна во время переговоров "нормандской четверки".

"Формулу Штайнмайера" могут трансформировать, - "Слуга народа"
Максим Ткаченко
Фото: zn.ua

"Формулу Штайнмайера" могут трансформировать в процессе переговоров "нормандской четверки". Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной рады по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, надежда на трансформацию некоторых пунктов "формулы Штайнмайера" появилась после прошлой встречи в нормандском формате.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - рассказал Ткаченко.

Напомним, 18 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки говорил, что закон об "особом статусе" нужно продлить, чтобы Украине не "выкручивали руки" при подготовке нового закона в Трехсторонней контрактной группе.

По его словам, в случае деэскалации на Донбассе позже в этот закон внесут формулу Штайнмайера.

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