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Зеленский одобрил продление закона об особом статусе Донбасса

Закон продлен до 31 декабря 2020 года включительно.

Зеленский одобрил продление закона об особом статусе Донбасса
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Данный законопроект был принят в связи с истечением срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.

Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Напомним, президент Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки говорил, что закон об "особом статусе" нужно продлить, чтобы Украине не "выкручивали руки" при подготовке нового закона в Трехсторонней контрактной группе.

По его словам, в случае деэскалации на Донбассе позже в этот закон внесут формулу Штайнмайера.

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