Зеленский дал украинское гражданство телеведущему из России Суханову

Он переехал еще в 2012 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства ведущему телеканала "Украина" Алексею Суханову.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Суханов, обнародовав фото части документа.

"День моего счастья... Спасибо, господин президент, за ваше решение", - написал телеведущий.

Согласно с обнародованным фото, указ о гражданстве был подписан еще 7 ноября. Суханов переехал в Украину из России в 2012 году, став ведущим программы "Говорить Україна".

Напомним, в июле Зеленский предоставил гражданство пятерым россиянам и двум белорусам. Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении.

В августе Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.