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Уволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должности

МИД заплатило ему более 230 000 гривен среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Уволенный из-за антисемитского скандала украинский консул в Гамбурге восстановился на должности
Василий Марущинец

Министерство иностранных дел Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд в связи с возобновлением Василия Марущинца на должности консула Генконсульства в Гамбурге. 

В 2018 году он был уволен из-за размещения в соцсетях материалов с признаками антисемитизма, ксенофобии и межнациональной вражды, сообщили в пресс-службе МИД

"На основании выводов Дисциплинарной комиссии МИД, консула уволили за нарушение присяги государственного служащего. Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном админсуде Киева. Суд полностью согласился с выводами дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным его увольнение", - сообщили в министерстве.

Однако Марущинец обжаловал это решение в Шестом апелляционном административном суде, который пересмотрел дело и возобновил его на должности, обязав МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула. Министерство вынуждено было выполнить решение суда и возобновило Марущинца на дипломатической службе 9 декабря, выплатив ему более 230 000 гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли вред международному имиджу и авторитету Украины", - подчеркнули в министерстве. 

Напомним, ранее стало известно, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера. Посты при этом были доступны лишь для друзей дипломата.

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