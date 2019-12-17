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Опубликовано видео избиения полицией задержанных под Радой

Полицейские били лежащих ногами и руками.

Журналистам удалось заснять, как полиция бьет задержанных за своим кордоном в стороне от митинга, который проходил у стен Верховной Рады 17 декабря.

Видео опубликовано на странице медиакомпании Инфоркор в фейсбуке.

"Правоохранители под Верховной Радой били уже задержанных протестующих и напали на журналиста ИНФОРМАТОРа", - говорится в сообщении.

"Там справа от входа в Раду для прессы эти два автобуса, они за них тащили задержанных и их там били ногами и руками уже лежащих. И рядом кстати как раз какие-то дети проходили, по ходу на экскурсию в Раду", - написал в комментарии к видео его автор Дмитрий Шутаев.

Напомним, в ходе столкновений под Верховной Радой 17 декабря пострадали 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Сообщалось, что правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

Полиция задержала 26 участников столкновений. К вечеру всех задержанных отпустили.

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