Зеленский усмотрел в столкновениях под Радой сопротивление реформам новой власти со стороны "старых элит"

"Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой".

Президент Владимир Зеленский, который находится в Азербайджане с визитом, отреагировал на столкновения полиции и "Национального корпуса" под украинским парламентом 17 декабря.

Глава государства усмотрел в столкновениях проявление сопротивления реформам новой власти со стороны "старых элит".

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал президент.

По его словам, это не путь цивилизованной страны, и если украинцы хотят лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - написал Зеленский.

Напомним, по факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря открыто уголовное производство. Пострадало 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента. Участниками драки стали представители "Национального корпуса". Они вступили в потасовку с Национальной полицией, которая помешала проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Правоохранителей били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза. Также пострадали несколько журналистов.

Полиция задержала 26 участников столкновений. К вечеру всех задержанных отпустили.