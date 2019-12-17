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Вечернее заседание Рады отменили из-за протестов оппозиции

Работу парламента сорвали под предлогом земли.

Вечернее заседание Рады отменили из-за протестов оппозиции
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховная Рада открыла и сразу же закрыла вечернее заседание из-за протестов оппозиции.

По регламенту депутаты должны были два часа - с 16:00 до 18:00 - работать в пленарном режиме. Но спикер Дмитрий Разумков сообщил, что принято решение о проведении консультаций для разблокирования нормальной работы.

"Привожу к вашему сведению, что состоялись консультации на заседании комитета. Консультации будут продолжаться сегодня и, думаю, завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и групп продолжить работу не в пленарном режиме. Но так как предусмотрено вечернее заседание, предлагаю построить работу следующим образом: сейчас мы его открываем и досрочно закрываем. После этого возвращаемся к консультациям", - сообщил Разумков.

Напомним, что оппозиция требует отказаться от принятия законопроекта о рынке земли и утром 17 декабря заблокировала трибуну и президиум.

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