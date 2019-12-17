Проект нового генплана, который представил вчера мэр Киева Кличко, в реальности еще не готов

Проект нового генерального плана Киева, который был представлен 16 декабря мэром столицы Виталием Кличко, фактически ещё не готов. Об этом стало известно корреспонденту LB.ua.

Презентация нового генплана столицы состоялась вчера в рамках международного форума "Будущее Киева" в НСК “Олимпийский”. Открывал форум с докладом о концепции нового генплана сам киевский городской голова Виталий Кличко, с тезисами по планам развития столицы выступали главный архитектор Киева Александр Свистунов, директор института "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, глава киевской облгосадминистрации, а также украинские и немецкие профильные эксперты, которые привлекались к работе над документом.

Вместе с тем, сам проект нового генплана был представлен на форуме только в виде визуализаций-презентационных материалов.

На своей страничке в соцсети Виталий Кличко рассказал о презентации генплана и предложил ознакомиться с документом, опубликовав ссылку на официальный сайт КО "Киевгенплан". По ссылке сначала был размещен проект генплана, созданный институтом еще в 2015 году, это документ на 150 страниц. Но вскоре эти материалы были удалены с сайта, а вместо них осталась лишь презентация на 15 страниц.

“Сам документ, проект нового генплана до 2025 года, появится в публичном доступе накануне старта общественных обсуждений генплана”, – сообщили нам в департаменте градостроительства и архитектуры КМДА. Ожидается, что это произойдет в январе 2020 года.

В департаменте также уточнили, что в материалах презентации, которую могли видеть гости форума и которая сейчас размещена на сайте Киевгенплана, присутствуют графические материалы из старого генплана, поэтому ориентироваться на них не стоит.

Похоже, что окончательной редакции нового генплана пока не существует вообще.

“Пока его нет даже у нас”, – сказали LB.ua в пресс-службе “Киевгенплана”, который, по идее, и занимается разработкой документа.

“Мы не имеем права выставлять документ, который еще не доработан. Когда этот процесс закончится, мы, согласно закону, опубликуем его накануне общественных слушаний”, – рассказали в институте.

Напомним, действующий генплан Киева рассчитан до 2020 года. Ранее Виталий Кличко уверял, что новый Генплан Киева будет вынесен на общественные обсуждения летом, а принят Киевсоветом осенью 2019 года.

