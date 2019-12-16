В Киеве представили проект нового Генплана

В Киеве представили проект Генерального плана, который предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет.

Об этом сообщил начальник КП "Институт генерального плана Киева" Сергей Броневицкий, передает "Интерфакс-Украина".

"По прогнозам Института демографии Национальной академии наук, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 млн, поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. При этом жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой", - рассказал Броневицкий в ходе презентации.

В то же время, проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м. В течение 20-летнего этапа также планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

Кроме того, в историко-архитектурном опорном плане предусмотрено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будет запрещена высотная застройка.

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс. га и размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% - до 2,5 млн. Площадь зеленых зон при этом планируется увеличить на 2,27 га.

Кроме того, проект нового Генплана предусматривает создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом. Проект Генплана разработан на семь лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.

Броневицкий отметил, что действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%.

"Генеральный план создается не на год или два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем вид и развитие Киева, которые сегодня представил институт Генплана - это своеобразная матрица. Далее, уже в начале следующего года, стартуют общественные слушания и обсуждения, по результатам которых в проект будут вносить коррективы, предложения киевлян. Будут учтены также замечания общественности. В слушаниях смогут принять участие все неравнодушные киевляне", - подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, в 2017 году в проект Генплана Киева была включена пятая ветка метро от площади Шевченко до Дарницкого вокзала.