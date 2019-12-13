"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020

Они на 12% меньше, чем в январе прошлого года.

В Украине в январе 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5 500 гривен за 1000 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - заявили в компании.

Если потребители хотят получать газ по цене, которая будет меняться каждый месяц до конца отопительного сезона, нужно с 10 по 24 декабря обратиться к своим региональным сбытовым компаниям.

Те, кто хочет покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 и до конца сезона, не нужно никуда обращаться или вносить предоплату - для них с 1 января будет действовать гарантированная цена.

"Наша задача - информировать потребителей про риски и дать право свободы выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа на протяжении первого квартала 2020 может быть и выше гарантированной цены, и ниже", - заявил руководитель дивизиона "Интегрированный газ" Андрей Фаворов.

Напомним, Кабинет министров ввел гарантированную цену на газ до конца отопительного сезона, чтобы не допустить скачка цен в случае "газовой войны" с Россией.