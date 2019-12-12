​Киев принял бюджет на 2020 год

Доходы и расходы составят почти 59 млрд гривен.

Киевской городской совет в четверг принял бюджет на 2020 год с доходами и расходами 58,826 млрд гривен.

За него проголосовали 72 депутата, говорится на сайте Киесовета.

Основные источники бюджета - налог на прибыль физлиц (26,4 млрд гривен), единый налог (7 млрд гривен), плата за землю (5,8 млрд гривен) и налог на прибыль предприятий (5 млрд гривен).

Больше трети бюджета пойдет на развитие образование (21,7 млрд гривен). На втором месте по расходам - сфера транспорта и дорожное хозяйство (10,3 млрд гривен), на третьем - жилищно-коммунальное хозяйство (6,7 млрд гривен). Почти столько же город выделит на здравоохранения.

Также планируется направить 4,5 млрд гривен на социальную защиты киевлян.

Напомним, в 2019 году бюджет Киева составлял около 57 млрд гривен.