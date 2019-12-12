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В Шевченковском районе Киева появился сквер имени Павла Шеремета

Решение принято на заседании в четверг.

В Шевченковском районе Киева появился сквер имени Павла Шеремета
Фото: lb.ua

Киевский городской совет назвал сквер на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе в честь погибшего журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Отмечается, что сегодня на заседании депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета.  Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего.

"Павел Шеремет был известным журналистом не только в Украине, он работал в Беларуси, где он был народным любимцем и одновременно врагом Лукашенко. Из-за этого он вынужден был уехать в Россию, где долгое время работал, освещал Чеченскую войну. Затем в 2013 году во время Революции Достоинства начал работать в Киеве. Павел всегда выбирал свободу и платил за это очень высокую цену. Сегодня украинцы также платят дорогую цену за свободу. Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, которая ценила эту свободу", - отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. Всего к голосованию присоединились 113 человек.

Напомним, Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он погиб после покушения на него 20 июля 2016 года в центре Киева.

Сегодня, 12 декабря, полиция заявила о задержании вероятных убийц журналиста и рассказала, как на них вышла.

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