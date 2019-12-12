Благотворительность должна стать полезной привычкой человечества

Украинский бизнес устал от потребления напоказ, но еще не пришел к получению удовольствия от благотворительности.

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Мир постепенно перестал гнаться за материальным, стал больше ценить моральные ценности, эмоции — именно то, что наполняет нас счастьем, делает лучше и добрее. Мы можем сконцентрироваться на том, чтобы получать удовольствие от того, что делаем мир вокруг нас лучше.

В последнее время я часто обращаю внимание, что у людей изменилось отношение к трате денег. Уже много было написано про практичность современной молодежи. Они не покупают недвижимость, предпочитая арендовать, не носят переоцененные модные бренды, предпочитая относиться к одежде рационально. Они вкладывают большинство денег в эмоции. В путешествия, впечатления, обучение новому, хобби, благотворительность.

Они устали от потребления. Можно сказать, что потеряли вкус к зарабатыванию денег. И это - тренд. Не модный тренд, а закономерность, которая выросла как следствие из гиперпотребления у их более материальных предшественников. Количество мусора на планете, засилье пластика, в равной степени как и неограниченный доступ к любой информации и доступность путешествий — предпосылки для того, чтобы ментальность прогрессивной части нашей планеты постепенно стала меняться из стороны активного производителя отходов в сторону “сотворения добра” и повышения ценности нематериальных благ.

Cамое простое и быстрое, что каждый человек может сделать хорошего — это пожертвовать на благотворительность. Передать средства на те потребности, которые уже продекларированы в обществе.

Отдельно стоит сказать про бизнес. Обратите внимание, что люди, которые достигли ощутимых финансовых успехов, — все они передают достаточно большую часть своего состояния на благотворительность. Они по-прежнему любят тратить деньги, только на смену дорогим люксовым покупкам пришли вклады в развитие и улучшение социально-гуманитарного сектора. Люди пресытились материальными благами, а в добрых делах не бывает насыщения.

Фото: tula.su

Известный факт, например, что Билл Гейтс пожертвовал около трети своего многомиллиардного состояния. Крупнейшие мировые бренды активно используют социальный маркетинг в своих стратегиях развития, поднимая свою репутацию реальными добрыми делами, а не выкидывая деньги на имиджевые рекламные кампании. Многие частные лица и публичные персоны регулярно жертвуют деньги без лишней огласки. Некоторые тратят до 20% своих доходов на помощь другим.

Благотворительность должна стать одной из немногих полезных привычек человечества. Существует масса сфер, улучшение которых зависит от прямого вовлечения всех участников в процесс. Воспитание культуры солидарности и филантропии неоспоримо приводит к гуманизации общества и улучшения качества жизни. Как следствие, повышается привлекательность среды обитания. Как для туристов, инвесторов, так и для самих жителей. Что сказывается потом буквально на всех сферах жизни.