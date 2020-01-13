Прививка благотворительности и солидарности

Я часто задаюсь вопросом, почему наше общество объединяется только в моменты несчастья. Катастрофы, трагедии, военные конфликты объединяют людей вместе. Сегодня мы видим, как общество разделено, не может прийти к единому мнению и только в момент катастроф или катаклизмов люди консолидируются, делают что-то вместе, сообща помогают пережить горе, поддержать пострадавших и вместе найти решение.

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Но почему люди не объединяются ради добрых дел? Что им не хватает для того, чтобы сделать сообща что-то хорошее, что не обусловлено несчастьем.

Объединение не на основе не горя, а добрых дел — достаточно важный и сложный путь для любого комьюнити. Коллаборируясь в стремлении сделать мир вокруг себя лучше, мы определенно придем к более высокому и комфортному качеству жизни и к построению современного сознательного общества. Лучшая часть человечества должна осознать, что только усилия по объединению людей сделает мир лучше.

Как же обычному человеку вовлечься в добрые дела? Сейчас это уже не такая проблема, как была раньше. Существует множество общественных организаций, фондов и социальных низовых инициатив, которые даже на своем уровне решают много точечных проблем в социальной, культурной сферах, в урбанистике и здравоохранении. Однако чтобы эти все улучшения стали глобальными, очень многое зависит от руководства страны. Я хотел бы, чтобы при Президенте Украины был организован фонд, который обеспечивал бы гранты на развитие общественных инициатив. Те силы и возможности, которые есть у руководства страны, должны объединять, а не разобщать нас на какие-то там проценты.

Президент это отлично зафиксировал в своей новогодней речи. Теперь хотелось бы больше конкретики и реальных действий. Нужны инструменты для осуществления и то, где и как их можно использовать.

Чтобы каждый житель нашей страны четко осознавал, что единение — это не только парад в честь дня победы, футбольный матч или митинг, а глобальное вовлечение украинцев в традиции благотворительности и воспитание культуры солидарности. Чтобы каждый украинец имел возможность проявить себя — и даже самый юный школьник или пенсионер могли бы стать полезными в масштабах всей страны, на уровне Президента и других представителей власти..