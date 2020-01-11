Что имеем в сухом остатке в истории со сбитым украинским боингом в Иране

Для Украины это плохо во всех отношениях. Прежде всего потеря людей , граждан и не граждан Украины. Это жесткий паттерн опасности всего, что связано с нашей страной. В догонку к этому - сомнение в имидже и компетенции украинской авиакомпании, замедленная реакция властей и отсутствие четкой позиции на всех этапах трагедии.

Фото: president.gov.ua

Тут необходимо особо отметить, что где тонко, там и рвется. Катастрофа застала Президента Зеленского на отдыхе в Омане, а председателя СБУ - на курорте в Куршавеле. Ночные бдения руководителя Украины через сутки по прилету выглядели гротескно и неубедительно. Тут скорее всего была проблема компетентности экспертов и аналитиков ОП, не умеющих работать с информацией, которая могла поступать от западных спецслужб, собственных разведканалов либо в полном отсутствии таковой.

Опять большой привет Баканову и службе внешней разведки в частности. В условиях гибридной войны - это непозволительная роскошь.

Украина оказалась второй раз подряд втянутой в скандал в связи с катастрофой воздушного судна и гибелью людей.

Оба самолета были сбиты по ошибке вооруженными формированиями, которые не контролировали правительства в условиях военного конфликта и незакрытого неба для гражданских авиаперевозок. Хотя к слову “ошибка” есть больше вопросов, чем ответов в обоих случаях.

Таким образом напрашивается вывод, что власти не особенно запариваются с безопасностью авиаперевозок, а роль “Украэроруха” сводится к удержанию на рынке монопольных интересов отдельных авиаперевозчиков.

Второй раз подряд в деле фигурирует ракета российского производства. Россия так или иначе является поставщиком нелегального оружия в зоны военных конфликтов.

Справедливости ради замечу, что этим оружием наводнены все республики бывшего СССР и поставить ракеты в Иран в обход санкций мог кто угодно, имеющий доступ к военным арсеналам.

Из этого “аналитики” и нужные медиа будут делать “русский след” и искать русских операторов за пультом управления ракетной установки.

Иран столкнется с тремя проблемами, две - это внешние: закрытое для гражданских самолетов небо автоматически делает его открытым для нанесения ракетно-бомбовых ударов США по военным объектам на всей территории Ирана. Это усиливает позицию США в переговорах с Ираном. Иран становится страной-изгоем как государство не только поддерживающее терроризм (по версии США), но и как страна, сбивающая гражданские самолеты.

Отсюда такая спешка Ирана после не совсем удачной попытки замести следы с черными ящиками и перенесению ответственности за катастрофу на МАУ.

Надо понимать, что мониторинг воздушного пространства в зоне конфликта со страной, которая может обладать оружием массового поражения является важным элементом национальной безопасности США и их союзников, поэтому прятать черные ящики Ирану не было никакого смысла.

Третья - внутренняя: в руководстве Ирана есть группы, которые хотят договориться с США. Убитый генерал Сулеймани был им как кость в горле, “косметичекая пощечина” по базам США в Ираке решала эту проблему, но что-то пошло не так с украинским боингом и это ухудшило ситуацию с возможными договоренностями, которые хотели сорвать возможные сторонники убитого генерала.