Бизнес тысячи километров. Как индийский айтишник начнет платить налоги Украине?

Почему электронное резидентство приведет предпринимателей и в Украину и как система облегчит жизнь всей стране?

Фото: azbuka-perevoda.ru

Почему предприниматели со всего мира не открывают свой бизнес в Украине? Ровно потому же, почему и украинцы не стремятся ввязываться здесь в эту драку. Любая идея должна прогрызть себе дорогу через бюрократию. Но если украинцы и большие фанаты нашей страны еще согласны бороться с машиной, то рядовой европеец, араб и кореец, даже связываться не станут. Но дать возможность предпринимателям со всего мира спокойно работать здесь — в интересах всех.

Каждый день в Украину приезжают иностранцы из самых разных стран мира по разным причинам. У одних тут семья, кто-то учится, у кого-то есть свой бизнес или недвижимость. И все сталкиваются с тем, что фактически они здесь совершенно бесправны. Иностранцам приходится регистрировать компанию на украинцев, нанимать адвокатов, юристов, неизвестные полуконсалтинговые фирмы. Все это не защищает ни собственности, ни бизнес-интересов этих людей.

Решить проблему и все же привлечь предпринимателей к нам, может помочь система международной цифровой идентификации, более известная как е-резидентство.

Эта система давно успешно работает в Эстонии: сегодня программой воспользовались уже 60 тысяч людей из 160 стран мира, заплатив за 2018 год в бюджет страны 8,7 миллионов евро.

Программа дает возможность удаленно создать бизнес и управлять им на территории Украины с помощью цифровой подписи документов, и предоставит доступ к банковским услугам, удобным онлайн-платежам и работе с поставщиками.

Зачем и кому оно нужно?

Полноценная система цифровой идентификации обеспечит повышение имиджа нашей страны, приток денег в виде налогов и заработка за оказание услуг по поддержке е-резидентов. Это станет легальным прозрачным инструментов для правильных нужных Украине людей из других стран мира. Еще один возможный результат — не только приток денег, но и развитие высокотехнологического бизнеса. Значит — больше рабочих мест для граждан Украины.

В отличие от Эстонии, основная целевая аудитория украинской программы электронного резидентства находится на Востоке, а не на Западе. В наше законодательство европейское имплементировано плохо. И предварительный анализ показывает, что больше в возможности создавать бизнес на территории Украины заинтересованы граждане стран Азии — именно оттуда наряду с украинцами в американские и европейские компании сейчас поставляются айтишные мозги. Это значит, что если мы создадим простую понятную систему для легальной работы этих людей здесь, то следующий технологический гигант может возникнуть уже на нашей территории. Е-резиденты не получают права проживания у нас, но все равно смогут из любой точки мира здесь зарабатывать и платить налоги украинскому государству.

И хотя, когда говорят об удаленной деятельности, в голову сразу приходят айтишники, сама система подходит всем. Если человек живет во Франции и хочет создать свой продукт за пределами страны, имея при этом полноценную поддержку и максимально комфортные налоговые условия — Украина должна стать его выбором благодаря системе е-резидентства.

Во-вторых, система может облегчить жизнь и украинцам, которые работают на международные компании. Сейчас в процессе найма люди сталкиваются со многими сложностями. С другой стороны, статус е-резидента может позволить компании зарегистрироваться в Украине, платить налоги в наш бюджет и нанимать наших специалистов без каких либо сложностей.

Плюс речь не идет о том, чтобы содержать целое госпредприятие по поддержке электронных резидентов за счет наших налогоплательщиков. Предполагается, что услугу будет платной — желающий должен будет оплатить работы команды поддержки.

Так как это может работать?

Действенным способом может быть разделение е-резидентов на три группы.

Для начала нет необходимости иметь свой бизнес или даже бизнес-план. Человек из любой точки планеты сможет зарегистрироваться на сайте госпредприятия, потом его проверят спецслужбы и пригласят в консульство в стране проживания. Последнее необходимо, чтобы подтвердить личность человека. Важно заметить, речь не идет о том, чтобы открыть настежь двери в Украину для всех желающих создавать здесь неизвестно что. Поэтому проверка необходима. С другой стороны, она не требует тысячи справок и бумажных форм с подписями и печатями. После — человек получает електронную цифровою подпись и уже может заключать тут договора, предлагать услуги и платить налоги.

Следующий уровень роста — е-резидент ФОП. Для тех, кто хочет вести здесь полноценный бизнес и достиг 5 миллионов годового оборота. При этом, как и обычные ФОПы, они смогут спокойно платить в бюджет 5% налога с дохода.

Для более крупного бизнеса, получив статус е-резидента иностранцы смогут онлайн регистрировать юридическое лицо и продолжать работать по украинским законам.

При этом госпредприятие, в отличие от неизвестных юристов и маленьких компаний, сможет дать гарантии защиты прав этих людей.

Мы больше не можем работать по старым схемам. Ведь государство заинтересовано, чтобы люди создавали здесь свой бизнес. А значит нужно упрощать доступ ко всем сервисам, работать для людей на полную, а не сводить их с ума. Интернет и технологии дают потрясающую возможность привлекать идеи и людей отовсюду к развитию нашей экономики. А значит система должна быть простой, понятной и требовать минимум временных затрат. И такая система может заработать уже этой весной.