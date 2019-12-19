В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
ГлавнаяОбществоЖизнь

ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки предпринимательства на Донбассе

Уже с 20 декабря предприниматели смогут получать средства в лизинг или кредит.

ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки предпринимательства на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на подконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр представительства ЕС в Украине.

"19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами ("ОТП Лизинг", Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business", - сказано в сообщении.

KfW – это немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.

Немецко-украинский фонд будет выступать исполнителем программы.

Программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться "ОТП Лизинг", Ощадбанком и Укргазбанком.

«Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит», - отметили в ЕС.

В частности проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.

Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Европейского Союза.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также