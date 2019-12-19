ЕС выделил €9,5 млн евро для поддержки предпринимательства на Донбассе

Уже с 20 декабря предприниматели смогут получать средства в лизинг или кредит.

Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на подконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр представительства ЕС в Украине.

"19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами ("ОТП Лизинг", Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business", - сказано в сообщении.

KfW – это немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.

Немецко-украинский фонд будет выступать исполнителем программы.

Программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться "ОТП Лизинг", Ощадбанком и Укргазбанком.

«Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит», - отметили в ЕС.

В частности проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.

Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Европейского Союза.