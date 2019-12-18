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Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко

Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию его представителям.

Красный Крест получит доступ на оккупированный Донбасс, - Пристайко
Фото: barev.net

На этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщается в твиттере МИД.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал Пристайко.

Напомним, допуск Красного Креста на оккупированную часть Донбасса согласовали на нормандской встрече в Париже 9 декабря. Ранее боевики отказывали в допуске на оккупированную территорию представителям Красного Креста.

Напомним, Красный Крест регулярно доставляет на Донбасс гуманитарную помощь. В октябре организация направила жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов. В сентябре МККК передал на Донбасс более двух тонн лекарств.

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