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Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств

Два грузовика проехали через КПВВ "Новотроицкое".

Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств
Фото: mil.gov.ua

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса более двух тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Об этом сообщается в пресс-центре Госпогранслужбы.

Вчера, 11 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на Донбасс последовало два грузовика с этой гуманитарной помощью.

Напомним, 4 сентября Красный Крест направлял на Донбасс 166 тонн гумпомощи. Через "Новотроицкое" проехало 13 грузовиков с гигиеническими и продуктовыми наборами, а также строительными материалами.

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