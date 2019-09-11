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В 50 км от Чернобыля загорелся лес, к ликвидации пожара привлечена авиация

Жертв и пострадавших нет.

В 50 км от Чернобыля загорелся лес, к ликвидации пожара привлечена авиация
Ан-32П
Фото: Википедия

На территории Дымарского агролесничества вблизи с.Новые Соколы Иванковского района Киевской области загорелась лесная подстилка. 

По информации ГосЧС, возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар началось в среду днем.

"По состоянию на 17.30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

К борьбе с пожаром привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 30 человек личного состава и 7 единиц техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Жертв и пострадавших нет.

Северная часть Иванковского района находится в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы – на расстоянии более 50 км от Чернобыля.

Накануне лес загорелся возле станции метро "Лесная" в Киеве.

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