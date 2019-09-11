Бухгалтер университета Драгоманова 7 лет получала зарплату за несуществующего сотрудника

Женщина внесла сведения в программу для автоматизированного расчета зарплаты про несуществующего сотрудника.

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова за то, что она семь лет получала зарплату несуществующего работника.

Об этом сообщается на фейсбуке прокуратуры Киева.

Досудебное расследование установило, что подозреваемая в 2012 году придумала несуществующую личность, о которой внесла сведения в программу для автоматизированного расчета зарплаты.

В течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, вызвав государству ущерб на сумму почти 800 тыс. Грн.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ходе досудебного следствия, подозреваемая возместила в госбюджет почти 500 тыс.гривен.

Напомним, в начале сентября правоохранители задержали в Киеве начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко во время получения взятки.

Калиниченко получил 4 тыс. долларов от предпринимателя за растаможивание сантехники из Китая. По версии следствия, таможенник должен был получить 400 долларов за каждый контейнер товаров.