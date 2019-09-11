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Освобожденные политзаключенные получат по 100 тыс. гривен, - Денисова

Омбудсмен считает социальную поддержку освобожденных чрезвычайно важной.

Освобожденные политзаключенные получат по 100 тыс. гривен, - Денисова
Фото: Макс Левин

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что каждый из 35 освобожденных заключенных РФ получит одноразовую денежную выплату в размере 100 тысяч гривен. Об этом она написала у себя на фейсбуке.

Такое решение было принято на втором заседании Кабинета Министров, в котором Денисова взяла участие.

Ответственным за выполнение этого решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

«Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна», - добавила омбудсмен.

Напомним, по данным Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

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