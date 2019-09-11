В Минздраве проведут аудит за годы роботы Супрун

Супрун считает, что это попытка давления на нее и членов ее команды.

Счетная палата проведет аудит Министерства здравоохранения, когда его возглавляла Ульяна Супрун. Об этом Супрун сообщила у себя на фейсбуке.

«На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьба обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах» - написала она, отметив, что предложение расширить проверку Минздрава на времена работы Богатыревой, Мусия и Квиташвили – было проигнорировано.

Соответствующая просьба на проверку поступила от Петра Багрия, чья фирма была чуть ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена Богатыревой.

Супрун также отметила, что за время ее работы в Минздраве, было осуществлено 15 аудитов. Они осуществлялись за средства налогоплательщиков, «беречь которые есть главной целью существования такого органа. За время работы Богатыревой, Счетная палата провела 5 проверок Министерства. Ни одна из них не касалась закупок лекарств», - добавила Супрун.

По ее словам, Минздав - единственное министерство, где просили провести аудит последних трех лет работы. Супрун считает, что новая проверка свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на нее и членов команды Минздрава.

«На сегодня можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения - обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии», - добавила Ульяна Супрун.

Напомним, в конце августа петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности главы Министрерства здравоохранения набрала необходимые 25 тысяч голосов. 4 сентября Кабмин уволил Ульяну Супрун с должности главы Минздрава.

На данный момент министерство возглавляет Зоряна Скалецкая. В свою очередь, она отметила три ключевых направления в последующей работе министерства: эпидемиологическая безопасность, доступная медицинская помощь в регионах и вакцинация, как для детей, так и для взрослых.