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На Донбассе за день зафиксировано 7 обстрелов

Информации о потерях нет.

На Донбассе за день зафиксировано 7 обстрелов
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили 7 обстрелов. Боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие, информации о потерях нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы в районе Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали наши позиции вблизи Катериновки, Крымского и Новозвановки.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым провокационным действиям противника.

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