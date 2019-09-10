Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 уволил с должности прокурора Запорожской области", - указано в сообщении.

Напомним, 6 сентября Рябошапка уволил прокуроров восьми областей Украины: Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской.