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Рябошапка уволил прокурора Запорожской области

Его уволили 9 сентября.

Рябошапка уволил прокурора Запорожской области
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 уволил с должности прокурора Запорожской области", - указано в сообщении.

Напомним, 6 сентября Рябошапка уволил прокуроров восьми областей Украины: Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской.

 

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