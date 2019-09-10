Мужчина с семьей были в здании и не пострадали.

Неизвестные лица ночью 10 сентября обстреляли дом главы Малинской объединенной территориальной громады в Березновском районе Ровенской области.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Председатель ОТГ сообщил об обстреле около 2:30.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, другие - в дом: возле окна и в стекло чердака", - рассказали в полиции.

В доме находились глава ОТГ с женой и трое их детей 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия полицейские нашли четыре гильзы калибра 7.62 мм и обломки деформированной пули.

Малинская громада объединяет села Малинск, Карачу, Малушка, Бронное, Поляны и Яриновка. Ее председатель - Анатолий Димитров.