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В Харьковской области на полигоне горят торфяники

В ликвидации пожара задействовано более 50 военнослужащих и 7 единиц техники.

В Харьковской области на полигоне горят торфяники
Архивное фото
Фото: facebook.com/MNSKOB

Из-за сухой жаркой погоды в Харьковской области неподалеку от поселка Клугино-Башкировка на отдельных участках общевойскового полигона произошло самовозгорание торфяников, которое провоцирует развитие низового пожара. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в информагентстве Минобороны в Харьковской области.

"В мероприятиях по локализации и ликвидации торфяного пожара задействовано более 50 военнослужащих и 7 единиц техники", - сообщили источник.

Собеседник отметил, что распространяемая в соцсетях информация о возможных взрывах боеприпасов не соответствует действительности, поскольку на полигоне нет складов и хранилищ со взрывоопасными предметами или веществами. На полигоне не проводят практических стрельб.

"Угрозы жизни военнослужащих и гражданских лиц нет", - добавил источник агентства.

Напомним, 9 сентября в пгт. Прилуки Черниговской области загорелась мусорная свалка. К тушению были привлечены 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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