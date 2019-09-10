Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста, Героя Украины Решата Аметова и объявила в розыск троих подозреваемых. Их зовут Евгений Скрыпник, Александр Баглюк и Александр Руденко.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Установлено, что 3 марта 2014 года на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе трое мужчин в камуфляжной форме похитили Аметова, который проводил одиночный пикет против оккупации полуострова. 15 марта 2014 года его тело было обнаружено в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района Крыма.

"Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также троих человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета министров. Ими оказались двое бойцов "самообороны Крыма" 1975 и 1986 годов рождения, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича 1966 года рождения", - сообщили в МВД.

Также установлено, что Скрипник после совершения преступления покинул территорию Крыма и участвовал в боевых действиях на Донбассе, где 27 апреля 2014 года в Горловке организовал похищение троих офицеров спецподразделения Службы безопасности "Альфа".

На данный момент указанным лицам заочно сообщено о подозрении. Также получены соответствующие санкции суда для их задержания.

Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыток офицеров "Альфы".

Напомним, 39-летний крымскотатарский активист Решат Аметов пропал 3 марта 2014 года после того, как группа людей в военной форме увела его с площади, где он стоял в одиночном пикете. 15 марта 2014 года он был найден мертвым, на теле были многочисленные следы пыток.

В декабре 2014 года правозащитники сообщали, что в Крыму были установлены лица, причастные к похищению Аметова, но они не были задержаны.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе назвало факт убийства Аметова казнью без надлежащего судебного разбирательства.