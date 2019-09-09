Балух встретился с лидерами крымскотатарского народа

Освобожденный из заключения в России Владимир Балух встретился с лидерами крымских татар. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

Во встрече также участвовал народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Провели радостную и долгожданную встречу с освобожденным вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров после встречи.

"Они все (ну, кого мы знаем) и держатся отлично, но у каждого есть проблемы со здоровьем , у кого больше, у кого меньше: заточение в российские тюрьмы еще никому не добавляло здоровья... Поэтому мы их больше нацеливаем на реабилиацию", - написал политик.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы прошли обследования в больнице "Феофания". Медики сообщили, что для каждого требуется индивидуальное лечение, но никто не нуждается в интенсивной терапии.